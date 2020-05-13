TBV destekçilerinden diyaliz hastalarına hediye çeki - Son Dakika

Türk Böbrek Vakfı (TBV) destekçileri Nurhan Tarman ve Türkan Sabancı, diyaliz merkezlerinde tedavileri süren hastalara ramazan için hediye çeki gönderdi.

TBV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından her yıl diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için düzenlenen geleneksel iftar daveti bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Vakıf destekçilerinden Nurhan Tarman ve Türkan Sabancı, izolasyon tedbirleri çerçevesinde diyaliz merkezlerinde tedavileri süren yüzlerce hastaya hediye fonu oluşturmak üzere harekete geçerek, kısa sürede hastalar için kaynak oluşturdu.

Nurhan Tarman ve Türkan Sabancı'nın öncülük ettiği organizasyona, Canan Salargil, Esin Demirören, Canan İmer, Nilgün Çolak, Beyhan Ballık da destek verdi.

Destek fonuyla diyaliz hastalarına hediye çekleri gönderildi.

Hediye çeklerine dilek mesajlarını yazarak, hastaların bayramlarını kutlayan destekçilere, TBV Başkanı Timur Erk de teşekkür etti.

Erk, destekçilere gönderdiği mesajında, "Uzun süredir diyaliz merkezi ve evlerinden çıkamayan hastalarımıza verdiğiniz destek, onların motivasyonları için son derece önemliydi. Karantina sürecinde dahi vakıf yararına çalışarak hastalarımızı yalnız bırakmadığınız için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.