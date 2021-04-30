TBY Holding Kayseri'de endüstriyel maden sahası aldı

TBY Holding, Kayseri'de pomza ve perlit sahası olmak üzere iki endüstriyel hammadde maden sahası aldığını duyurdu. TBY Holding CEO'su Esen Darlan, perlitin özellikle inşaat sektöründe, ısı izolasyonunda kullanıldığını ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Pomzanın ise yüksek ısı ve ses izolasyonunda kullanıldığı belirtildi.

TBY Holding'in, geçtiğimiz günlerde 4.8 MW'lık bir biokütle enerji tesisinin yüzde 75 hissesini bünyesine kattığını ifade eden Darlan, "Alımını gerçekleştirdiğimiz pomza maden sahasının ise doğal malzeme yapısındaki boşluklar sayesinde yüksek ısı ve ses izolasyonu özelliklerine sahip. Bu özelliği sayesinde kış aylarında dondurucu soğuklardan, yaz aylarında ise kavurucu sıcaklardan yüksek oranlarda koruyor ve izolasyon sağlıyor" dedi.

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar ise şirketi halka arz planları olduğunu ifade ederek, "İlgili maden sahalarının orta vadede CRIRSCO kriterlerine uygun rezerv tespit raporları düzenlenerek halka arzı holding planlarımız arasındadır" diye konuştu.