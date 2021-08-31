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TBY Holding'den enerji ve maden atağı - Son Dakika

TBY Holding'den enerji ve maden atağı

31.08.2021 17:02
TBY Holding'den enerji ve maden atağı, System.String[]

TBY Holding Üst Yöneticisi (CEO) Esen Darlan, yakın gelecek yatırım planlamalarının hep tarım, ilaç teknolojileri, madencilik ve enerji üzerine yapılandırılmakta olduğunu belirterek, "Biz de bu çerçevede geçtiğimiz aylarda alımımızı duyurduğumuz pomza ve perlit sahalarına yeni bakır,...

TBY Holding Üst Yöneticisi (CEO) Esen Darlan, yakın gelecek yatırım planlamalarının hep tarım, ilaç teknolojileri, madencilik ve enerji üzerine yapılandırılmakta olduğunu belirterek, "Biz de bu çerçevede geçtiğimiz aylarda alımımızı duyurduğumuz pomza ve perlit sahalarına yeni bakır, bazalt, mermer, demir ve polimetal sahalar ekledik." ifadesini kullandı.

TBY Holding açıklamasına göre, geçen aylarda Ovacık'taki 4,8 megavat biyokütle enerji tesisinin hakim paylarını satın alan Holding, alt iştiraklerinde başvurularını tamamladığı 11 yeni maden sahasıyla ilgili bazı kurumsal maden şirketleri ile eş zamanlı rödevans görüşmelerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBY Holding CEO'su Darlan, yakın gelecek yatırım planlamalarının hep tarım, ilaç teknolojileri, madencilik ve enerji üzerine yapılandırılmakta olduğunu belirterek, "Biz de bu çerçevede geçtiğimiz aylarda alımımızı duyurduğumuz pomza ve perlit sahalarına yeni bakır, bazalt, mermer, demir ve polimetal sahalar ekledik. İlgili sahalarımızı ekseriyeti yabancı olan maden firmalarına uzun dönem rödevansa vererek değerlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TBY Holding'in yeni ortaklık bildirisi yapması bekleniyor

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar ise biyogaz tesisinin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonuna ilişkin, "Tesisimizde yenilenme gerekliliği arz eden 4 motorumuzdan ikisini yenileyip akabinde halihazırda atıl durumda olan üçüncü havuzumuzun da izolasyonunu tamamlayıp yapacağımız ek lisans başvurusuyla kapasitemizi 4,8 megavattan 8 megavata çıkarmayı planlamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, TBY Holding'in, gelecek aylarda Avustralya, Kanada ve İsviçre ortaklı büyük bir Gold Swap platformu projesinde ortaklık bildirisi yapmasının beklendiği bildirildi.

TBY Holding'den enerji ve maden atağı

Yatırım, Enerji, Tarım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBY Holding'den enerji ve maden atağı - Son Dakika


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