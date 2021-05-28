TBY Holding, tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacak

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, "Tokenizasyonunun ülke ekonomisine emsalsiz bir katma değer oluşturacağı aşikar. Çok yakın zamanda doğu bölgesindeki bir altın sahası ile bahsi geçen tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alkoçlar, tokenizasyon projelerine ilişkin bilgi verdi.

Alkoçlar, özellikle Kovid-19 salgını sebebiyle dünya ekonomisinin girdiği darboğazda alternatif bir yatırım mecrası olarak parlayan kripto paralar ve blok zincir projelerinin, son dönemdeki çalkantılı hareketlenmeden dolayı eski güvenirliklerini yitirme eğilimi gösterdiğini aktardı.

Kripto paraların varlık değerlerinin iki temel unsura dayandığını belirten Alkoçlar, şunları kaydetti:

"İlk unsur, varlık değeri ve transferlerin anonim olması, ikincisi ise ilgili kripto varlıkların hacim büyüklüğü ve oluşturdukları dalga oranları. Devletler tarafından son zamanlarda kripto paraların aidiyet anonimliğini bertaraf etmeye yönelik dayatılan agresif müşteri tanı protokolleri (KYC), bu varlıkların öncelikli yatırım aracı olmaya yönelik en önemli ayrıcalığını baskılamakta. Diğer günlük hacim ve para kazanımı sağlayan dalgalanma faktörleri ilk unsurun eksikliğinde en iyi ihtimalle tarafsız bazen de olumsuz bir niteliğe dönüşmekte.

Dalgalanma faktörlerinin önüne geçmenin ve kripto varlıkların muteber birer yatırım aracı olarak kalmalarını sağlamanın yolu, değeri ya da miktarı sabitlenmiş stabil coin'lerin tesisi olduğuna inanıyorum. Özellikle ülkemizin büyük IV. grup maden potansiyeli, yatırımcıyı en geniş kapsamda koruyacak bir hukuki altyapı ile, stabil coin projeleri çerçevesinde tokenizasyonun ülke ekonomisine emsalsiz bir katma değer oluşturacağı aşikar."

Alkoçlar, TBY Holding'in bu durumun ilk örneğini gerçekleştireceğini bildirerek, çok yakın zamanda doğu bölgesindeki bir altın sahası ile bahsi geçen tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacaklarını duyurdu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, TBY Holding Üst Yöneticisi (CEO) Esen Darlan ve Spektral Holding CEO'su Göksel Gürsoy da, bu projenin güncel maddi zorluklardan atıl kalmış birçok kıymetli IV. grup maden işletmesi için daimi kurtuluş olacaklarına inançlarını paylaştı.