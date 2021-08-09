TCDD, Adana ve Mersin gar sahalarında 11 Ağustos'ta ilaçlama yapacak - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Adana ve Mersin gar sahalarında, 11 Ağustos'ta otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamada, belirtilen demir yolu hatlarında, 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek çalışmada kullanılacak ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşların, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."??????? ifadelerine yer verildi.