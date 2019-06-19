TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan...
29 dakika önce
TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:59 Kaynak: İHA
TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik- Arifiye
demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir." - ANKARA
İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı
Mansur Yavaş, hakkında açılan davayla ilgili konuştu: Benzer süreci 31 Mart'ta yaşamıştık
AB'de Kıbrıs rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı tedbirler alınmalı
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız?