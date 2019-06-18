Son Dakika Haberleri: TCDD: Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arası tren trafiğine kapandı
Son Dakika Güncel Haber

TCDD: Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arası tren trafiğine kapandı

21 dakika önce

DEVLET Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları 151-170 ile 151-420'inci kilometre arasının saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapandığını açıkladı.

TCDD: Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arası tren trafiğine kapandı, System.String[]
DEVLET Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), Bilecik- Arifiye Demiryolu Doğançay- Alifuatpaşa istasyonları 151-170 ile 151-420'inci kilometre arasının saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapandığını açıkladı.
TCDD'den yapılan açıklamada, gerçekleşen aşırı yağış nedeniyle Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları arasındaki 151-170 ile 151-420'inci kilometreler arasında demiryolu platformunun boşaldığının fark edilmesi üzerine söz konusu kilometrelerin bugün saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapandığı aktarıldı.
YOLCULAR KARAYOLUYLA TAŞINIYOR
Kapanan hattın açılması için çalışmaların devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatleri, Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasında karayoluyla sağlanmaktadır" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Arifiye, Bilecik, Alifuatpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 23:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCDD: Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arası tren trafiğine kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]