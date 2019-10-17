Son Dakika Haberleri: TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Genel TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek Demiryolu işçileri Erzurum Garı önünde dua edip, asker selamıyla poz verdiERZURUM - Erzurum'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçileri, her ay maaşlarından belirli bir kesinti yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderilmesi için...

TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Demiryolu işçileri Erzurum Garı önünde dua edip, asker selamıyla poz verdi

ERZURUM - Erzurum'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçileri, her ay maaşlarından belirli bir kesinti yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderilmesi için genel müdürlüğe dilekçe yolladı. Demiryolu işçileri, daha sonra Erzurum Garı önünde dua edip, asker selamıyla poz verdi.

Türkiye'nin güney sınırında güven ve barış ortamı sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek gün geçtikçe büyüyor. Erzurum İstasyon Meydanı'nda Türk bayrağı açarak açıklamalarda bulunan TCDD işçileri, Barış Pınarı Harekatın'da görev yapan askerlere ulaşması için maaşlarından kesinti yapılmasını istedi. Maddi olarak destekte bulunmak isteyen işçiler, okudukları Yasin-i Şerifler'in ve hatimlerin duasını da yaptı. Demiryolu işçileri açıklamalarının sonunda Barış Pınarı harekatına destek için Asker selamı verdi.

Demiryolları Makinistler ve Revizörler Derneği Erzurum Temsilcisi Ethem Çolak, "Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan asker ve ordumuzun kullanımı için her ay demiryolu işçileri olarak maaşımızdan belli bir miktar ordumuzun hesabına aktarılması için dilekçelerimizi yazdık" dedi.

TCDD İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt ise, harekatta görev yapan askerlerin muvaffakiyeti için 155 Yasin-i Şerif, Fetih Suresi ve hatim indirildiğini söyledi.

TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti
KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi CHP'den ABD'yle yapılan anlaşmaya ilk tepki: Türkiye için olumlu ancak 5 günlük zamanı iyi takip etmek gerekir Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:34:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]