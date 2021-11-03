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TCDD'de yolsuzluk iddiasına CHP'den suç duyurusu - Son Dakika

TCDD'de yolsuzluk iddiasına CHP'den suç duyurusu

03.11.2021 19:08
TCDD'de yolsuzluk iddiasına CHP'den suç duyurusu

TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.Ankara- İstanbul hızlı tren hattında yolsuzluk iddiaları gündemde. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2015 yılı teftiş programı gereğince hazırlanan TCDD Teftiş Kurulu Raporu'na ulaştı ve yolsuzluk iddialarını gündeme getiren raporun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

2016 onaylı rapor, ihalesi 11 Temmuz 2006'da yapılan Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin Vezirhan-İnönü arasında yapılan ikinci kesimiyle ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor.

Raporda 54 kilometrelik hattı kapsayan proje için kamu tarafından yapılan bazı ödemelerin hangi imalatlar için kullanıldığının tespit edilemediği belirtiliyor.

Yolsuzluk iddialarında yer alan şirketler ise IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş.'nin içinde bulunduğu konsorsiyum.

"İki milyar liralık vurgun"

Rapora göre, konsorsiyum ihaleyi 610 milyon dolara alıyor. 730 günde yapım işi bitirilemediği için ilave 1922 gün daha süre veriliyor.

İşin bitirilmesi koşuluyla Bakanlar Kurulu Kararı'yla 244 milyon dolar daha ek ödenek veriliyor. Proje bedeli evize edilerek 854 milyon dolara çıkıyor. 200 milyon dolarlık imalat tutarı ise projeden çıkarılıyor. Ancak buna rağmen bu para şirkete ödeniyor.

DW Türkçe'ye konuşan Deniz Yavuzyılmaz, "Böylelikle yaklaşık 2 milyar liralık büyük bir vurgunun yapıldığını Devlet Demiryolları Teftiş Kurulu Başkanlığı raporlarıyla tespit ediyor" dedi.

Raporda "Müfettişlikçe bahse konu olan tablo üzerinde yapılan incelemede; proje kapsamında yapımından vazgeçilen, yapımına ihtiyaç duyulmayan veya proje kapsamından çıkarılarak daha sonra yaptırılması düşünülen imalat toplamının 200.142.539,74 USD olduğu, bu tutarın proje kapsamındaki diğer imalatlara harcandığı anlaşılmakla birlikte, Bakanlar Kurulu'na sunulan mukayeseli keşif ile idarece yapılan son onaylı keşif (%40) arasındaki farkların ilgili birimlerce açıklanmadığı, Bazı iş kalemlerinde Bakanlar Kurulu'na sunulan mukayeseli keşif ile son mukayeseli keşif arasında ciddi farkların olduğu" ifade ediliyor.

Yavuzyılmaz, raporun süreçlerinde yer alan pek çok kişinin görevlerinden uzaklaştırıldığı bilgisini verdi. Yavuzyılmaz, "Teftiş Kurulu'nun hazırladığı raporla ilgili kurum ve yetkililer gereğini yapmıyor. Aksine yolsuzlukları ortaya çıkaran kuruldaki görevlileri görevlerinden uzaklaştırıyor. ve raporu da örtbas ediyor" diye konuştu.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'na (BTS) göre ise Ankara-İstanbul hızlı tren projesi için ödenen yüksek bedele rağmen hat da verimli çalışmıyor.

Statüsü değiştirilmek isteniyor

DW Türkçe'ye konuşan BTS Genel Başkanı Murat Oral, "500 kilometrelik yolu hala 4,5-5 saatte alabiliyoruz. 250 kilometreyle giden bir trenin burayı 2 saatte alması gerekiyor. Bu gerçekliği unutmayalım. Dolayısıyla bu hatlar tamamen hızlı tren hattı değildir" ifadelerini kullandı.

Oral, verilen ihaleler ve yolsuzluk iddialarının tartışıldığı Devlet Demiryolları'nın statüsünün değiştirilmek istendiğine de dikkat çekiyor. Oral, "Ana statüyü değiştirmekle ihale yasasından muaf tutulmayı, Sayıştay denetiminden muaf tutulmayı, dikensiz gül bahçesini istiyorlar işin doğrusu budur. Biz demiryollarının özelleştirilmesinin, ana statüsünün arkasındaki gerekçenin demiryollarının kıymetli arazilerine, garlarına, limanlarına el koymak olduğunu biliyoruz" diye konuşuyor.

AKP'de TCDD'nin ana statüsünün değiştirilerek demiryollarında yap işlet devret modeline geçilmesi ısrarı sürerken CHP'li Yavuzyılmaz, teftiş raporunda yer alan yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ve sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

Pelin Ünker

(c)

TCDD'de yolsuzluk iddiasına CHP'den suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yavuzyılmaz, Yolsuzluk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel TCDD'de yolsuzluk iddiasına CHP'den suç duyurusu - Son Dakika


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