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TCDD'den Ada Treni açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TCDD'den Ada Treni açıklaması Açıklaması

08.07.2021 14:02
TCDD'den Ada Treni açıklaması Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD), Ada Treni olarak bilinen Adapazarı-Pendik arasında işleyen yolcu trenlerine ilişkin, Mithatpaşa-Adapazarı arasındaki 65 direk ve 4 bin metre telin yenilenmekte olduğu ve bu çalışmalar sebebiyle hattın bu kesiminde tren seferlerinin...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD), Ada Treni olarak bilinen Adapazarı- Pendik arasında işleyen yolcu trenlerine ilişkin, Mithatpaşa-Adapazarı arasındaki 65 direk ve 4 bin metre telin yenilenmekte olduğu ve bu çalışmalar sebebiyle hattın bu kesiminde tren seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

TCDD'den yapılan açıklamada, Ada Treni olarak bilinen Adapazarı-Pendik arasında işleyen yolcu trenleri hakkında kamuoyunda eksik bilgilendirme yapıldığı, halka konforlu, emniyetli, hızlı bir taşımacılık yapmak için altyapı, üstyapı ve taşımacılık yatırımlarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının vatandaşların talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapıldığı bildirilen açıklamada, "Mithatpaşa-Adapazarı arasında yol yenileme, altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu güzergahta uzun yıllar hizmet veren katener (elektrik telleri) ve direkler kullanım ömrünü tamamladığından değiştirilmeleri zaruri hale gelmiştir. Çalışmalar kapsamında 65 direk, 4 bin metre tel ile yenilenmektedir. Bu çalışmalar sebebiyle Mithatpaşa-Adapazarı arası tren seferleri yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu süreçte vatandaşların ulaşımında aksama olmaması için Adapazarı Belediyesi ile yapılan protokolle yolcuların ulaşımının otobüslerle sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olup Mithatpaşa-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığının ağustos ayı sonunda başlaması planlanmaktadır. İstanbul (Pendik)-Mithatpaşa arasındaki tren seferinin iyileştirilmesi de yolcularımızın talepleri dikkate alınarak uygulanmaktadır. Pandemi sürecinde 20 Mart 2021 tarihinden itibaren Pendik-Mithatpaşa arası, sadece hafta içi olmak üzere karşılıklı olarak 4 çift tren işletilmiştir. Yolcu talebinin azalmasıyla seferler 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren karşılıklı 2 trene indirilmiştir ancak 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren seferler hafta sonları da hizmete alınmış vatandaşın talebi karşısında ilk etapta 3 çift tren, daha sonra karşılıklı 5 çift tren hizmet vermeye başlamıştır. Yolcu memnuniyeti ve emniyet önceliğimizdir."

Açıklamada, yolcuların konforlu ve hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla Köseköy- Gebze arası 3. demir yolu hattı yapımının devam ettiği, Kartepe/Büyükderbent durağında ise geçici peron yapımı tamamlanarak hizmete alındığı ve Derince, Hereke, Körfez istasyonlarına yaptırılan geçici peronlar ile de yolcuların trenlere ulaşımının sağlandığı vurgulandı.

Yolcuların isteği üzerine İzmit/Kırkikievler ve Körfez/Tütünçiftlik peronlarının hızlı tren hattı güzergahında kalması nedeniyle Kırkikievler İstasyonu'nda yeni peron çalışmasının da kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ada Trenleri 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla günde karşılıklı 5 çift olmak üzere toplam 10 sefer yapmaktadır. Bu seferler 2+1 oturma düzeninde 60 kişilik vagonlardan oluşmakta, toplam 240 kişilik oturma kapasitesi sunulmaktadır. Sefer başına ortalama yolcu sayısı 103 kişi olup, 2019 yılında 718 bin 492 yolcu taşınmıştır. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmaktadır."

Türkiye Cumhuriyeti, Körfez, Pendik, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TCDD'den Ada Treni açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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