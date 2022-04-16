TCDD'den demiryolu hattında ilaçlama uyarısı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 5. Bölge Müdürlüğü, bazı güzergahlarda otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Nisan'da Yolçatı- Diyarbakır, 22 Nisan'da Diyarbakır-Kurtalan istasyonları arası yollarda otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyebileceğinden ilaçlama yapılacak alanlardan uzak durulması uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCDD 5. Bölge Müdürlüğü tarafından demiryolu hattının, altyapı ve üstyapı bileşenlerinin kalitesini ve hizmet süresini korumak ve uzatmak, demiryolu trafiğini kontrol etmek için hatta kurulu bulunan elektrikli ve elektronik cihazların çalışmasında oluşabilecek aksaklıkları ve tren trafiğine bağlı yangın tehlikesini önlemek amacıyla otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacak. Can ve mal emniyeti açısından ilaçlama yapılacak sahalara yaklaşılmaması, hayvan sokulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir."