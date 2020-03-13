TCDD'den ilaçlama uyarısı - Son Dakika
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TCDD'den ilaçlama uyarısı

7 saat önce

Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında 17-20 Mart'ta ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD'den ilaçlama uyarısı, System.String[]

Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında 17-20 Mart'ta ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD'den yapılan açıklamada, otla mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından, demir yolu hat ve istasyonların çevrelerinde vatandaşların dikkatli olması istendi.

Açıklamada, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilere, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların yaklaşmamaları, buralarda hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları gerektiği kaydedildi.

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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