TCDD'den ilaçlama uyarısı - Son Dakika

Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş ve Konya demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacak.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, 14-21 Nisan tarihlerinde demiryolu hattında otla mücadele kapsamında, Konya-Ulukışla-Adana-Toprakkale-Fevzipaşa- İslahiye, Fevzipaşa-Narlı- Başpınar, Köprüağzı-Kahramanmaraş gar ve istasyonlar ile istasyonlar arası demiryolu hattında ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Otla mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığına işaret edilerek, demir yolu hat ve istasyonlarının çevrelerinde vatandaşların dikkatli olması gerektiği aktarıldı. Açıklamada, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilere, vatandaşların yaklaşmamaları, buralarda hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları gerektiği kaydedildi.