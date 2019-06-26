Son Dakika Haberleri: TCDD'den Marmaray'daki arızaya ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Haber

TCDD'den Marmaray'daki arızaya ilişkin açıklama

1 saat önce

KADIKÖY'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü.

TCDD'den Marmaray'daki arızaya ilişkin açıklama, System.String[]
KADIKÖY'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arızayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün (26 Haziran 2019) Marmaray hattı Gebze- Halkalı arasında işlemekte olan 10029 sefer sayılı tren seti saat 10.35'te Suadiye İstasyonu çıkışında arızalanmıştır.  Arızaya müdahale sırasında yolcuların trenin imdat frenlerini çekmeleri nedeniyle tren seti kitlendiğinden arızanın giderilmesi mümkün olmamıştır. Trende bulunan yolcular, polis ve itfaiye desteğiyle tahliye edilerek Suadiye İstasyonuna gelmeleri sağlanmıştır. Tahliye sırasında, bir yolcumuz kolunu çarparak tedaviye ihtiyaç duymayacak şekilde hafif şekilde yaralanmıştır. Olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılan Marmaray hattında, arızalı tren setinin hattan çekilmesiyle birlikte saat 13.35'ten itibaren normal tren işletmeciliğine geçilmiştir."

 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:36 Kaynak: DHA
tren, kadıköy, açıklama, marmaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaray arıza yaptı, fenalık geçiren yolcular trenden inip raylarda yürüdü Okçular Vakfı kapatılıyor iddiasına yalanlama Nesrin Cavadzade'den evlilik sinyali: Binlerce kez evet Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 20:17:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCDD'den Marmaray'daki arızaya ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]