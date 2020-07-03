TCDD'den riskli bölgelerde trenlere kaya düşmesini engellemek için yeni tünel - Son Dakika

TCDD'den riskli bölgelerde trenlere kaya düşmesini engellemek için yeni tünel

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Irmak- Zonguldak Demiryolu hattında yamaç eğiminden dolayı kaya düşmesini engellemek için güzergahın riskli bölümüne "Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge Çelik Tünel" inşa etti. Tünelin yapım aşamasında tüm çalışmalar, yolcu ve yük trenlerinin trafik akışı kesintiye uğramadan sürdürüldü.

Türkiye'nin kalkınması ve geleceği için üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 164 yıllık köklü demiryolu geleneğini yenilikçi, ilerlemeci politikalar ve yatırımlarla, Türkiye'nin dört bir yanındaki demiryolunda güven, konfor ve hızın yanı sıra mevcut hatların yenilenmesi ve geliştirilmesi için var gücüyle çalışıyor.

Bu kapsamda, yıllık 2 milyon 600 bin ton yük ve yaklaşık 1 milyon yolcunun taşındığı, toplam uzunluğu 415 kilometre olan Irmak-Zonguldak hattının Km.311+550 ile Km.311+700 arasındaki 148 metrelik kesiminde, yamaç eğiminden dolayı kaya düşmesinin önüne geçilmesi ve hat güvenliğinin daha da artırılması amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli planlamalar yapılarak, "Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge (Oluklu) Çelik ile Kaya Düşmesi Rehabilitasyonu" yapılması için 28 Eylül 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştı.

Yapımına 22 Şubat 2019 tarihinde başlanan Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge (Oluklu) Çelik Tünel Yapımı Projesinde, 148 metre çelik tünel, 80 metre taş duvar yapımı, 250 santimetre genişliğinde ve 160 santimetre yüksekliğinde 296 metre betonarme temel ve perde imalatı yapıldı. Ayrıca proje çerçevesinde, söz konusu yere 18 bin 600 metreküp kazı ve dolgu çalışması ile 32 adet 64 metre uzunluğunda prefabrik kutu imal ve yapımı gerçekleştirildi.

"Tünel yapımında kolay kullanımı dolayısıyla Epoksi Kaplamalı Oluklu Çelik Tünel kullanıldı"

Projede, yenilikçi tünel sistemi olan epoksi kaplamalı oluklu çelik tünel sistemi kullanıldı. Bu sistemin tercih edilmesinde, agresif arazi şartlarında bile geleneksel sistemlerden çok daha hızlı üretim yapma olanağı, sadece sıkıştırılmış dolgu ile kolayca montaj imkanının bulunması, yapısal desteğe veya genleşme derzlerine gerek duyulmaması etkili olurken, her türlü hava koşulunda yapım kolaylığı, tek parça halinde sonsuz uzunlukta imal edilebilir olması, taşıyıcı sistemin hafif olması dolayısıyla yumuşak zeminlerde kullanılabilir olması da dikkat çekti.

"Tünel yüksek deprem yüklerine karşı dayanıklı oldu"

Ayrıca proje kapsamında yapılan tünelin, yüksek deprem yüklerine karşı dayanıklı olması, modülerliği sayesinde sökme, taşıma veya ekleme yapılabilme olanağı sağlaması, dairesel ve kemer şekli nedeniyle estetik ve doğa için uygun, ekolojik bir sistem olması da uzmanlar tarafından avantaj olarak görülüyor.

"Yüzde 15 mali tasarruf sağlanarak 3 milyon 777 bin 729 liraya mal edildi"

Modüler çelik panel tünel sisteminin inşaat alanına taşınmasından kolay montajına kadar birçok avantajının yanında, epoksi kaplaması; yani çelik panellerin fiziksel ve elektrokimyasal bariyerle izole edilmesi, demirin paslanması veya alüminyumun oksitlenmesini de engelliyor. Bu şekilde, yapının dayanıklı ve uzun ömürlü olması sağlandı. Sistem en az 6 aylık zaman ve yaklaşık yüzde 15 mali tasarruf sağlanarak 3 milyon 777 bin 729 liraya mal edildi.

"Tünel yapımı trenlerin trafik akışı kesintiye uğramadan sürdürüldü"

Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge (Oluklu) Çelik ile Kaya Düşmesi Rehabilitasyonu Yapılması" projesi, fizibilite ve projelendirme çalışmalarının ardından birçok aşama geçilerek tamamlandı. Ayrıca tünelin yapım aşamasında süreç boyunca tüm çalışmalar, yolcu ve yük trenlerinin trafik akışı kesintiye uğramadan sürdürüldü.