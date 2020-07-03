TCDD'den riskli bölgelerde trenlere kaya düşmesini engellemek için yeni tünel - Son Dakika

TCDD'den riskli bölgelerde trenlere kaya düşmesini engellemek için yeni tünel

TCDD'den riskli bölgelerde trenlere kaya düşmesini engellemek için yeni tünel Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Irmak-Zonguldak Demiryolu hattında yamaç eğiminden dolayı kaya düşmesini engellemek için güzergahın riskli bölümüne "Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge Çelik Tünel"...

TCDD'den riskli bölgelerde trenlere kaya düşmesini engellemek için yeni tünel

Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Irmak- Zonguldak Demiryolu hattında yamaç eğiminden dolayı kaya düşmesini engellemek için güzergahın riskli bölümüne "Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge Çelik Tünel" inşa etti. Tünelin yapım aşamasında tüm çalışmalar, yolcu ve yük trenlerinin trafik akışı kesintiye uğramadan sürdürüldü.

Türkiye'nin kalkınması ve geleceği için üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 164 yıllık köklü demiryolu geleneğini yenilikçi, ilerlemeci politikalar ve yatırımlarla, Türkiye'nin dört bir yanındaki demiryolunda güven, konfor ve hızın yanı sıra mevcut hatların yenilenmesi ve geliştirilmesi için var gücüyle çalışıyor.

Bu kapsamda, yıllık 2 milyon 600 bin ton yük ve yaklaşık 1 milyon yolcunun taşındığı, toplam uzunluğu 415 kilometre olan Irmak-Zonguldak hattının Km.311+550 ile Km.311+700 arasındaki 148 metrelik kesiminde, yamaç eğiminden dolayı kaya düşmesinin önüne geçilmesi ve hat güvenliğinin daha da artırılması amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli planlamalar yapılarak, "Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge (Oluklu) Çelik ile Kaya Düşmesi Rehabilitasyonu" yapılması için 28 Eylül 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştı.

Yapımına 22 Şubat 2019 tarihinde başlanan Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge (Oluklu) Çelik Tünel Yapımı Projesinde, 148 metre çelik tünel, 80 metre taş duvar yapımı, 250 santimetre genişliğinde ve 160 santimetre yüksekliğinde 296 metre betonarme temel ve perde imalatı yapıldı. Ayrıca proje çerçevesinde, söz konusu yere 18 bin 600 metreküp kazı ve dolgu çalışması ile 32 adet 64 metre uzunluğunda prefabrik kutu imal ve yapımı gerçekleştirildi.

"Tünel yapımında kolay kullanımı dolayısıyla Epoksi Kaplamalı Oluklu Çelik Tünel kullanıldı"

Projede, yenilikçi tünel sistemi olan epoksi kaplamalı oluklu çelik tünel sistemi kullanıldı. Bu sistemin tercih edilmesinde, agresif arazi şartlarında bile geleneksel sistemlerden çok daha hızlı üretim yapma olanağı, sadece sıkıştırılmış dolgu ile kolayca montaj imkanının bulunması, yapısal desteğe veya genleşme derzlerine gerek duyulmaması etkili olurken, her türlü hava koşulunda yapım kolaylığı, tek parça halinde sonsuz uzunlukta imal edilebilir olması, taşıyıcı sistemin hafif olması dolayısıyla yumuşak zeminlerde kullanılabilir olması da dikkat çekti.

"Tünel yüksek deprem yüklerine karşı dayanıklı oldu"

Ayrıca proje kapsamında yapılan tünelin, yüksek deprem yüklerine karşı dayanıklı olması, modülerliği sayesinde sökme, taşıma veya ekleme yapılabilme olanağı sağlaması, dairesel ve kemer şekli nedeniyle estetik ve doğa için uygun, ekolojik bir sistem olması da uzmanlar tarafından avantaj olarak görülüyor.

"Yüzde 15 mali tasarruf sağlanarak 3 milyon 777 bin 729 liraya mal edildi"

Modüler çelik panel tünel sisteminin inşaat alanına taşınmasından kolay montajına kadar birçok avantajının yanında, epoksi kaplaması; yani çelik panellerin fiziksel ve elektrokimyasal bariyerle izole edilmesi, demirin paslanması veya alüminyumun oksitlenmesini de engelliyor. Bu şekilde, yapının dayanıklı ve uzun ömürlü olması sağlandı. Sistem en az 6 aylık zaman ve yaklaşık yüzde 15 mali tasarruf sağlanarak 3 milyon 777 bin 729 liraya mal edildi.

"Tünel yapımı trenlerin trafik akışı kesintiye uğramadan sürdürüldü"

Çok Plakalı Epoksi Kaplamalı Koruge (Oluklu) Çelik ile Kaya Düşmesi Rehabilitasyonu Yapılması" projesi, fizibilite ve projelendirme çalışmalarının ardından birçok aşama geçilerek tamamlandı. Ayrıca tünelin yapım aşamasında süreç boyunca tüm çalışmalar, yolcu ve yük trenlerinin trafik akışı kesintiye uğramadan sürdürüldü.

Zonguldak, Türkiye, Deprem, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel TCDD'den riskli bölgelerde trenlere kaya düşmesini engellemek için yeni tünel - Son Dakika

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:31 Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
17:47
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
17:03
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
16:50
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 19:46:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TCDD'den riskli bölgelerde trenlere kaya düşmesini engellemek için yeni tünel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]