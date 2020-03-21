TCDD'den sağlık personellerine destek - Son Dakika
Son Dakika Genel TCDD'den sağlık personellerine destek - Son Dakika

TCDD'den sağlık personellerine destek

24 dakika önce

TCDD'den sağlık personellerine destek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'ye bağlı trenlerdeki çalışanlar ve yolcular, sağlık personellerine 'alkış' desteğine kayıtsız kalmadı.

TCDD'den sağlık personellerine destek

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'ye bağlı trenlerdeki çalışanlar ve yolcular, sağlık personellerine 'alkış' desteğine kayıtsız kalmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş'ye bağlı trenlerdeki çalışanlar ve yolcular, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık personellerine 'alkış' destek çağrısına kayıtsız kalmadı. Çalışanlar ve yolcular çağrının 3'üncü gününde akşam saat 21.00'de yolculuk esnasında, alkışlarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

TCDD'den sağlık personellerine destek

Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:26 Kaynak: İHA

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