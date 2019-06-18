TCDD'den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama
24 dakika önce
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle bazı demiryolu platformlarının tren trafiğine kapatıldığını açıkladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle bazı demiryolu platformlarının tren trafiğine kapatıldığını açıkladı.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yoğun yağmur sonucunda Bilecik- Arifiye
Demiryolu Doğançay- Alifuatpaşa
istasyonlarında bazı yerlerde demiryolu platformlarının altlarının boşaldığından dolayı trafiğe kapatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bugün (18.06.2019) Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları km 151+170-151+420 arasında aşırı yağış nedeniyle demiryolu platformu boşaldığından saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Seyahatler karayoluyla yapılacak
Açıklamada "Eskişehir
ve İstanbul
yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatleri Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasında karayoluyla sağlanmaktadır. Kapanan demiryolu hattının açılması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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