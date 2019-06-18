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TCDD'den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama

24 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle bazı demiryolu platformlarının tren trafiğine kapatıldığını açıkladı.

TCDD'den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle bazı demiryolu platformlarının tren trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yoğun yağmur sonucunda Bilecik- Arifiye Demiryolu Doğançay- Alifuatpaşa istasyonlarında bazı yerlerde demiryolu platformlarının altlarının boşaldığından dolayı trafiğe kapatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bugün (18.06.2019) Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları km 151+170-151+420 arasında aşırı yağış nedeniyle demiryolu platformu boşaldığından saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Seyahatler karayoluyla yapılacak

Açıklamada "Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatleri Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasında karayoluyla sağlanmaktadır. Kapanan demiryolu hattının açılması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Arifiye, Bilecik, Alifuatpaşa, Güncel
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