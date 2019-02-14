Son Dakika Haberleri: Tcdd'den Yüksek Gerilim Uyarısı

Tcdd'den Yüksek Gerilim Uyarısı

58 dakika önce

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Balıköy-Gökçedaağ istasyonları arası demiryolu hattına yüksek gerilim verileceği uyarısı yapıldı.

Tcdd'den Yüksek Gerilim Uyarısı, System.String[]
Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Balıköy-Gökçedaağ istasyonları arası demiryolu hattına yüksek gerilim verileceği uyarısı yapıldı.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir (Hariç) - Kütahya - Balıkesir hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında Balıköy - Gökçedağ istasyonları arası demiryolu hattına 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt yüksek gerilim verilecektir. Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" uyarısı yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

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