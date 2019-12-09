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TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Karaisalı Bucağı-Belemedik arası demir yolu elektrifikasyon hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Karaisalı Bucağı-Belemedik arası demir yolu elektrifikasyon hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan Karaisalı Bucağı-Belemedik arası demir yolu elektrifikasyon hattına 13 Aralık tarihinden itibaren 27 bin 500 volt gerilim verilecek.

Bu nedenle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak, yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli arz ediyor.

Karaisalı, Türkiye, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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