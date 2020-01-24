TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım - Son Dakika

TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım

6 saat önce

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, abonman fiyatlarına zam iddialarına sosyal medya hesabından, "Abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir.

TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım, System.String[]

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, abonman fiyatlarına zam iddialarına sosyal medya hesabından, "Abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir. Normal tarifeli yolcu fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır" paylaşımıyla cevap verdi.


Son zamanlarda medya organlarında çıkan 'hızlı tren abonman bilet fiyatlarına zam yapıldı' şeklindeki haberlerin gündeme gelmesiyle açıklamalar yayımlayan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, son olarak sosyal medya hesabından 'Türkiye'de hızlı ve konforlu yolculuğun adı: #YHT, abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir. Normal tarifeli yolcu fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır" notuyla bir video paylaştı. Video içeriğinde, fiyatlarda yapılan değişikliğin zam olmadığı, yeni fiyatlandırmada da abonman biletin normal bilete kıyasla daha uygun olduğu belirtildi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:16 Kaynak: İHA
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