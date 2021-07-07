TCDD Doğu Anadolu seferlerine 12 Temmuz'da başlıyor - Son Dakika

TCDD, normalleşme süreci ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı istasyonlarına seferlerini 12 Temmuz'da başlatacak.
TCDD Malatya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci kapsamında ana hat yolcu trenleri 12 Temmuz Pazartesi'nden itibaren seferlerine başlayacak.
Ankara-Malatya hattında 4 Eylül Mavi Treni, Ankara-Kurtalan-Ankara hattında Güney Kurtalan Ekpresi, Ankara-Tatvan-Ankara hattında Vangölü Ekspresi, Adana-Elazığ-Adana hattında Fırat Ekspresi yolcu taşımacılığı yapacak.
Kaynak: AA
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