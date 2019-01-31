Son Dakika Haberleri: Tcdd Genel Müdürü İsa Apaydın, Burdur'da İncelemede Bulundu

Tcdd Genel Müdürü İsa Apaydın, Burdur'da İncelemede Bulundu

1 saat önce

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Burdur Tren Garı'nda rayların geçtiği alanlarda incelemede bulundu.

Tcdd Genel Müdürü İsa Apaydın, Burdur'da İncelemede Bulundu, System.String[]
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Burdur Tren Garı'nda rayların geçtiği alanlarda incelemede bulundu.

Apaydın, Burdur Tren Garı'nın ve kenti ikiye bölen rayların şehir dışına alınması için kentte inceleme yaptı.

İncelemede, hızlı tren projesinin de planlandığı şekilde yürüdüğünü belirten Apaydın, projede herhangi bir aksamanın veya ertelemenin söz konusu olmadığını söyledi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de yaptığı açıklamada, bölgedeki değişimi Burdurluların göreceğini belirterek "Bu alan Burdur'u yeni bir cazibe merkezi haline gelecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt da adaylığının açıklanmasının ardından Burdur için proje çalışmalarına başladığını söyledi.

Burdur'u ikiye ayıran tren raylarının artık sorun olmaktan çıkacağını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Yapılan kamuoyu araştırmalarında en büyük sorun olarak önümüze çıkan ve mahallelilerin şikayet ettiği, yılan hikayesine dönen tren garı ve raylarının şehir dışına alınması için milletvekillerimiz ve il başkanımızla TCDD Genel Müdürlüğü ile görüştük. Genel Müdürümüzle projemizi paylaşarak yapmak istediğimiz çalışmaları aktardık. Sayın Genel Müdürümüz de tren garının ve raylarının şehir dışına taşınması konusunda detaylı bir çalışma başlatacağını söyledi. Gelişen ve büyüyen Burdur'un önünde bir engel olarak duran bu durumun çözümü noktasında bizlere olumlu mesajlar veren Sayın Genel Müdürümüz İsa Apaydın ve ekibine Burdurlu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Milletvekili, Burdur, Güncel
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