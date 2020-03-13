TCDD Genel Müdürü Uygun: Afyonkarahisar, hızlı tren hatlarının kesiştiği şehir oluyor - Son Dakika

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Afyonkarahisar'ın demir yolları için önemli kent olduğunu belirterek, "Hızlı tren hatlarımızın devreye girmesiyle Afyonkarahisar, bu hatların da kesiştiği bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla yolcuların bölge şehirleri ve büyükşehirlere daha kısa sürede erişebileceği bir il haline dönüşüyor" dedi.

TCDD Genel Müdürü Uygun, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Vali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Belediye başkanlığı makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Uygun, Afyonkarahisar'ın demir yolu şehri olduğunu söyledi. Kentin, mevcut demir yolu hatlarının kesiştiği nokta olduğunu dile getiren Uygun, " Konya, Eskişehir ve İzmir demir yolları güzergahlarının geçtiği Afyonkarahisar, bizim için kıymetli bir il. Bundan sonraki projelerimizde özellikle hızlı tren hatlarımızın devreye girmesiyle Afyonkarahisar, bu hatların da kesiştiği bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla yolcuların bölge şehirleri ve büyükşehirlere daha kısa sürede erişebileceği bir il haline dönüşüyor. Biz de özellikle demir yollarımızın büyükşehirler ile şehir içi toplu taşımalarına faydalı olabilmesi düşüncesiyle belediyelerle benzer iş birliğimizi yapıyoruz. Bunun örnekleri de var" diye konuştu.

TCDD Genel Müdürü Uygun, Afyonkarahisar'da da halkın demir yolları üzerinden şehir içinde taşınmasına yönelik çalışmalara başladıklarını ve bunu kısa sürede sonuçlandıracaklarını vurguladı. Kentteki demir yollarına ait mekanların da tarihi eser niteliği taşıdığına değinen Uygun, bu mekanların da şehir halkına hizmette nasıl kullanılabileceği konusunda belediye ortak çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

VEYSEL EROĞLU: ŞEHRİMİZ GELİŞİYOR

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yerel seçimler sırasında kentte toplu taşıma yapılması için 'AFRAY' projesinin sözünü verdiğini hatırlattı. Projenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Afyonkarahisar'da hayata geçirileceğini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar hem kara yollarının hem de demir yollarının kavşak noktasıdır. Şimdi de hızlı tren hatlarının da kavşak noktası olacak. Ankara- Polatlı- Afyonkarahisar- Uşak- İzmir hızlı tren hattı hızla ilerliyor. İnşallah kısa zamanda bitecektir. Ayrıca geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ziyaretimizde, İstanbul- Eskişehir- Kütahya- Afyonkarahisar- Antalya hızlı tren hattının da yine şehrimizden geçeceği müjdesini vermişti. Dolayısıyla Konya, Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'den hızlı tren hatlarının kavşak noktası Afyonkarahisar olacak. Yeri de hazır ve çok muhteşem bir mekan. Hatta Afyonkarahisar'ın mimarisine de uygun çünkü burası Büyük Taarruz'un gerçekleştirildiği şehitler diyarı ve cumhuriyetin kurulduğu topraklardır."

Veysel Eroğlu, hızlı tren hatlarının Afyonkarahisar'da kesiştiği noktanın da turizm bölgesi olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de kentte turizm ve gastronomi alanında ciddi adımlar atıldığını anlatarak, seçim vaatleri arasında yer alan hafif raylı sistem projesi 'AFRAY'ın, en kısa zamanda hayata geçirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini aktardı.