Son Dakika Haberleri: TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi
Son Dakika Güncel Haber

TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bilecik'te yaşanan tren kazası sonrası hayatını kaybeden 2 makinistin ailelerine başsağlığı diledi.

TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bilecik'te yaşanan tren kazası sonrası hayatını kaybeden 2 makinistin ailelerine başsağlığı diledi.


Eskişehir- Alifuatpaşa YHT garları arasında kontrol yapan kılavuz trenin dönüş yolunda Bilecik şelale rampaları başlangıç noktasında tünel içinde raydan çıkıp duvara çarpmıştı. 2 makinistin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında cenazeleri olay yerinde gelen savcının incelemelerin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 1. ve 2. Bölge Müdürlerinden kaza hakkında bilgi aldı. Buradan Bilecik Devlet Hastanesini morguna geçen Uygun, burada bulunan ailelere başsağlığı diledi. - BİLECİK

Tren Kazası, Ali ihsan, Türkiye, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi
Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi 3 milyon yıllık mağaranın sütunlarına yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:55:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]