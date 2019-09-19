Son Dakika Haberleri: TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi
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TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi

1 saat önce

- TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi TCDD Genel Müdürü Uygun, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktıBİLECİK - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bilecik'te yaşanan tren kazası sonrası hayatını kaybeden...

- TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi

TCDD Genel Müdürü Uygun, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı

BİLECİK - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bilecik'te yaşanan tren kazası sonrası hayatını kaybeden 2 makinistin ailelerine başsağlığı diledi.

Eskişehir- Alifuatpaşa YHT garları arasında kontrol yapan kılavuz trenin dönüş yolunda Bilecik şelale rampaları başlangıç noktasında tünel içinde raydan çıkıp duvara çarpmıştı. 2 makinistin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında cenazeleri olay yerinde gelen savcının incelemelerin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 1. ve 2. Bölge Müdürlerinden kaza hakkında bilgi aldı. Buradan Bilecik Devlet Hastanesini morguna geçen Uygun, burada kaderli ailelerine başsağlığı diledi.

Burada İHA muhabirinin kaza hakkında soru sorduğu İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun açıklama yapmazken, makam aracına binerek Bilecik TCDD İl Müdürlüğüne geçti. Uygun'un üzüntüsü yüzüne yansırken, kazayla ilgi sistem hatası mı yoksa hızdan dolayı mı kaza yaşandığı Ankara'dan gelen uzman ekipler tarafından araştırılıyor.

TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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