TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu - Son Dakika

TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu.

TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Samsun- Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu.

Yenileme çalışması devam eden hatta yetkililerden bilgi alan Uygun, Samsun'dan çıkıp Sivas'a giden trende demir yollarını ve istasyonları bizzat yerinde kontrol etti.

Bu kapsamda Amasya Garı'nı da ziyaret eden Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenileme çalışmalarında sona gelindiğinin altını çizerek, "Bugün sabah Samsun'dan Amasya'ya, Samsun Kalın Demiryolu hattımızın modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının sonuna doğru yaklaştığımız için bir inceleme turu yaptık. Sonuna yaklaştık, inşallah önümüzdeki yakın zamanda da açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projelerinde bir tanesi, zorlu bir çalışma gerçekleşti. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Amasya'daki incelemelerini tamamlayan Uygun, hattın tamamını kontrol etmek için ekibiyle birlikte Sivas'a giden trenle tura çıktı.

Ali ihsan, Türkiye, Samsun, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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