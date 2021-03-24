TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde - Son Dakika

TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde

24.03.2021 11:27

Kars'taki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunu kullanan trenlerin ulaşımda sorun yaşamaması için ilkbahara rağmen raylar ve tünellerde oluşan metrelerce uzunluğundaki buz ile...

Kars'taki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunu kullanan trenlerin ulaşımda sorun yaşamaması için ilkbahara rağmen raylar ve tünellerde oluşan metrelerce uzunluğundaki buz ile kar birikintilerini temizlemek için hummalı çalışma yürütüyor.

Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği illerden olan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan ve kışın rayları kar ile buzdan temizlemek için yoğun mesai harcayan TCDD görevlilerinin kış mesaisi, ilk baharın ilk ayı olan marta rağmen sürüyor.

Son günlerde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü bölgede yüksek rakımlı ve ormanlarla kaplı arazilerden geçen Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda oluşan kar ve buzları temizlemek için yılın yarısı zorlu hava koşulları ile mücadele eden görevliler, özellikle hattın Kars- Erzurum kesimindeki 217 kilometrelik bölümünde yoğun mesai harcıyor.

Hattın bu bölümünde yılın 6 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yük trenleri ile Doğu ve Turizm Ekspresi'ni kullanan yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için raylarda biriken karlar ile tünellerde oluşan buz kütlelerini temizlemeyi sürdürüyor.

Görevliler, çalışmaları kapsamında günün ilk saatlerinde, BTK demiryolunu kullanacak trenler yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek gerekli yerlerde buz ve kar temizlemesi yapıyor.

6 metrelik buz sarkıtları güçlükle temizleniyor

Hattaki tünellerde dondurucu soğuklar yüzünden oluşan ve yer yer 6 metreyi bulan buz kütlelerini kırmak için iş makinelerinin yanı sıra hilti, kazma ve kürekleri kullanan işçiler, zaman zaman yüksekliği sebebiyle merdiven yardımıyla ulaştıkları buz sarkıtlarını güçlükle kırıp trenlerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeyerek tünelden ve raylardan sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demir yolundaki tünellerde oluşan buzları kırıp raylarda biriken karı temizleyen görevliler, kırdıkları büyük buz kütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel ve rayların dışına taşıyor.

Zorlu mesaiye çay molası

Sarıkamış ve Top Dağı istasyonları arasında rakımı 2270, uzunluğu ise 2070 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki buz kırma çalışmalarını zor şartlarda ve soğuk havada yapan ekip, molada içtikleri sıcak çay ile ısınıyor.

Türkiye'den Çin'e ve Rusya'ya giden ilk ihracat trenlerinin de kullandığı hat olan ve Asya'dan Avrupa'ya karşılıklı sefer yapılan hatta görev yapan TCDD mensupları, kışın yanı sıra martta da kar ve buz temizliğinin yanı sıra bakımını yaptıkları demir yolu hattında trenlerin kıtalar arası kesintisiz sefer yapmasına destek olmalarının mutluluğunu yaşıyor.

Ekipler, özellikle Kovid-19 sürecinde ihracat trenlerinin sıklıkla kullandığı güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TCDD görevlilerinin raylardaki zorlu mesaisi Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi.

TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde
TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde
TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde
TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde

Türkiye, Bakü, Asya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var         
12:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın         
12:35
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı         
11:57
"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında         
11:53
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı         
11:08
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar         
08:54
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 13:09:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei