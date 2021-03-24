TCDD görevlileri trenlerin kesintisiz ulaşımı için ilkbaharda kar ve buz mesaisinde - Son Dakika

Kars'taki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunu kullanan trenlerin ulaşımda sorun yaşamaması için ilkbahara rağmen raylar ve tünellerde oluşan metrelerce uzunluğundaki buz ile kar birikintilerini temizlemek için hummalı çalışma yürütüyor.

Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği illerden olan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan ve kışın rayları kar ile buzdan temizlemek için yoğun mesai harcayan TCDD görevlilerinin kış mesaisi, ilk baharın ilk ayı olan marta rağmen sürüyor.

Son günlerde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü bölgede yüksek rakımlı ve ormanlarla kaplı arazilerden geçen Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda oluşan kar ve buzları temizlemek için yılın yarısı zorlu hava koşulları ile mücadele eden görevliler, özellikle hattın Kars- Erzurum kesimindeki 217 kilometrelik bölümünde yoğun mesai harcıyor.

Hattın bu bölümünde yılın 6 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yük trenleri ile Doğu ve Turizm Ekspresi'ni kullanan yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için raylarda biriken karlar ile tünellerde oluşan buz kütlelerini temizlemeyi sürdürüyor.

Görevliler, çalışmaları kapsamında günün ilk saatlerinde, BTK demiryolunu kullanacak trenler yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek gerekli yerlerde buz ve kar temizlemesi yapıyor.

6 metrelik buz sarkıtları güçlükle temizleniyor

Hattaki tünellerde dondurucu soğuklar yüzünden oluşan ve yer yer 6 metreyi bulan buz kütlelerini kırmak için iş makinelerinin yanı sıra hilti, kazma ve kürekleri kullanan işçiler, zaman zaman yüksekliği sebebiyle merdiven yardımıyla ulaştıkları buz sarkıtlarını güçlükle kırıp trenlerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeyerek tünelden ve raylardan sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demir yolundaki tünellerde oluşan buzları kırıp raylarda biriken karı temizleyen görevliler, kırdıkları büyük buz kütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel ve rayların dışına taşıyor.

Zorlu mesaiye çay molası

Sarıkamış ve Top Dağı istasyonları arasında rakımı 2270, uzunluğu ise 2070 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki buz kırma çalışmalarını zor şartlarda ve soğuk havada yapan ekip, molada içtikleri sıcak çay ile ısınıyor.

Türkiye'den Çin'e ve Rusya'ya giden ilk ihracat trenlerinin de kullandığı hat olan ve Asya'dan Avrupa'ya karşılıklı sefer yapılan hatta görev yapan TCDD mensupları, kışın yanı sıra martta da kar ve buz temizliğinin yanı sıra bakımını yaptıkları demir yolu hattında trenlerin kıtalar arası kesintisiz sefer yapmasına destek olmalarının mutluluğunu yaşıyor.

Ekipler, özellikle Kovid-19 sürecinde ihracat trenlerinin sıklıkla kullandığı güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TCDD görevlilerinin raylardaki zorlu mesaisi Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi.