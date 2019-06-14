Son Dakika Haberleri: TCDD ile TÜBİTAK demir yolu Ar-Ge'sini ele alacak
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TCDD ile TÜBİTAK demir yolu Ar-Ge'sini ele alacak

1 saat önce

TCDD ile TÜBİTAK iş birliğinde, yarın Kocaeli'de demir yolu işletmeciliği alanında yeni teknolojilerin masaya yatırılacağı Ar-Ge çalıştayı yapılacak.

TCDD ile TÜBİTAK demir yolu Ar-Ge'sini ele alacak, System.String[]
TCDD ile TÜBİTAK iş birliğinde, yarın Kocaeli'de demir yolu işletmeciliği alanında yeni teknolojilerin masaya yatırılacağı Ar-Ge çalıştayı yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38 
, kocaeli, ar ge, Ekonomi
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