TCDD ile TÜBİTAK demir yolu Ar-Ge'sini ele alacak
1 saat önce
TCDD ile TÜBİTAK iş birliğinde, yarın Kocaeli'de demir yolu işletmeciliği alanında yeni teknolojilerin masaya yatırılacağı Ar-Ge çalıştayı yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38
TCDD ile TÜBİTAK iş birliğinde, yarın Kocaeli
'de demir yolu işletmeciliği alanında yeni teknolojilerin masaya yatırılacağı Ar-Ge çalıştayı yapılacak.
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