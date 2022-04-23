"TCDD Kültür Sanat Merkezi" Göztepe'de açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"TCDD Kültür Sanat Merkezi" Göztepe'de açıldı

23.04.2022 17:26
"TCDD Kültür Sanat Merkezi" Göztepe'de açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), restorasyonu sona eren tarihi Göztepe İstasyon Binasını, "TCDD Kültür Sanat Merkezi" olarak hizmete sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), restorasyonu sona eren tarihi Göztepe İstasyon Binasını, "TCDD Kültür Sanat Merkezi" olarak hizmete sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucu hayata geçirilen merkezin açılışına TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun eşi Nilüfer Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Akbaş, açılışta, çeşitli sebeplerle asli fonksiyonlarında kullanılamayan gar ve istasyonlardan tarihi Göztepe İstasyon Binasını, Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği yaparak, TCDD Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Demiryollarının geride kalan 165 yıllık tarihi boyunca, Anadolu için bir ulaşım sisteminden çok daha fazlasını ifade ettiğine dikkati çeken Akbaş, "Demiryolları, yüklendiği misyon gereği insanımızın yaşam tarzının bir parçası olmuştur. Eğitim ve kültürel aktivitelerin yapılacağı, unutulmaya yüz tutmuş Türk giyim ve el sanatlarının yeniden hayat bulacağı Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi de başta Kadıköy ve çevresinde yaşayan vatandaşlar olmak üzere, tüm İstanbullu hemşerilerimizin hem öğrenip hem de eğlendikleri vazgeçilmez mekanlarından biri olacak." dedi.

Dülger ise bugünkü açılışla birlikte Göztepe Tren İstasyonunu, bir yaşam merkezi haline getirdiklerini dile getirerek, "Bütünsel bir yaklaşımın değerini sergileyen, yüksek kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir sanat ve zanaat eğitimlerinin sağlanacağı, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği bu yaşam merkezi, geçmişten geleceğe taşınacak mirasın korunmasında, yeniden üretilmesinde, gelecek nesillerin kültürümüzün ve medeniyetimizin temel değerleriyle donatılmasında büyük rol oynayacaktır." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlenceli oyunlar, yarışmalar, palyaço ve maskotların yer aldığı animatör gösterileri ile yüz boyama, origami, kumaş boyama ve çamur atölyeleri yapıldı.

Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde, 235 metrekare kapalı alana sahip yapı, sergi salonu şeklinde tefriş edilir hale getirildi.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile TCDD Genel Müdürlüğünün imzalandığı iş birliği kapsamında ise alanda, geleneksel sanatların tanıtılması ve eğitimi, enstitüde üretilen ürünlerin sergilenmesi, müzik ve enstrüman eğitim ve dinletileri, demiryolu kültürü tanıtımları, model tren yapımı, mutfak kültürü, sosyal medya ve dijital iletişim eğitimleri, uygulamalı kuyumculuk, seramik ve doğal boya atölyeleri düzenlenmesi planlandı.

Projede ayrıca TCDD tarihi araştırmaları çerçevesinde, TCDD'de kullanılan kıyafet, aksesuar ve objeleri tanıtan bir ansiklopedi için gerekli araştırmalar yapılarak, basıma hazır hale getirilecek.

YORUMLAR
500

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Göztepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'TCDD Kültür Sanat Merkezi' Göztepe'de açıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: "TCDD Kültür Sanat Merkezi" Göztepe'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement