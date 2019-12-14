TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak - Son Dakika Ekonomi

TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ait Ankara'nın Polatlı ilçesindeki taşınmazı satılacak.

TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ait Ankara'nın Polatlı ilçesindeki taşınmazı satılacak.

TCDD'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Ankara'nın Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.

Satış ihalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile yapılacak. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Söz konusu ihale için geçici teminat miktarı 50 bin lira olarak belirlenirken, ihale 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, Polatlı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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