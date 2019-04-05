Tcdd'nin Koruma Demirlerini Çalanlar Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde TCDD'ye ait koruma demirlerini çalmak isteyen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde TCDD'ye ait koruma demirlerini çalmak isteyen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Jandarma
Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Yenice- Yunusoğlu
mahalleleri arasından geçmekte olan Adana-Mersin TCDD üzerinde hırsızlık olaylarının meydana gelmesi nedeniyle bölgede çalışmalara başladı.
Jandarma ekipler, Yunusoğlu Mahallesi mevkisi Yenice-Tarsus istikameti demiryolu üzerinde şüpheli 3 şahsın TCDD'ye ait koruma demirlerini kestiğini gördü. Şüphelilerin hareketleri gözlemlemek üzere pusuda bekleyen jandarma ekipleri, suçüstü fotoğraflaması yapıp, şüpheli şahısların kestikleri demirleri 33 PRG 35 plakalı araca yükleyerek Tarsus istikametine ilerlediğini tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin gidebileceği yolları tutarak, olay yerinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:31 Kaynak: İHA
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