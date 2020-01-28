TCDD'nin yardım treni Elazığ'da (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TCDD'nin yardım treni Elazığ'da (1) - Son Dakika

TCDD'nin yardım treni Elazığ'da (1)

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderdiği yardım treni Elazığ'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderdiği yardım treni Elazığ'a ulaştı.

Kentte yaşanan depremden etkilenenlerin barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye TCDD yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a gönderdi.

Elazığ Tren Garı'na ulaşan konaklama treninde, depremde evleri zarar gören aileler yerleştirilecek. İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.

Depremzede Tuncay Kavak, doğal bir afet yaşadıklarını belirterek, depremin ardından evlerine giremediklerini, bundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ülkede daha önce de depremlerin yaşadığını ifade eden Kavak, "Allah daha beterinden korusun. Memleketimizde birlik ve beraberlik duyguları üst safhada. İnsanlarımızın ilgisi bize güç veriyor. Biz de aldığımız bu güçle ayakta durmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz, evlerimize giremiyoruz. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Tren çok konforlu ve rahat. Mutlu olduk bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

TCDD'nin yardım treni Elazığ'da (1)

Türkiye, Elazığ, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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