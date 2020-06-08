TCDD otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapacak - Son Dakika

Konya- Ankara, Ankara- Eskişehir, Eskişehir- Alifuatpaşa garları ile istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 8-18 Haziran tarihlerinde Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Alifuatpaşa garlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı duyuruldu.

Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yüzden ilaç tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."