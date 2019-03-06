Son Dakika Haberleri: Tcdd Rayları Çalındı; 1 Kişi Gözaltında

Tcdd Rayları Çalındı; 1 Kişi Gözaltında

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Devlet Demiryollarına (TCDD) ye ait olan tren rayları çalındı.

Tcdd Rayları Çalındı; 1 Kişi Gözaltında, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Devlet Demiryollarına (TCDD) ye ait olan tren rayları çalındı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma İstasyon mevki'inde TCDD Lojmanlarının önünden bulunan tren rayları gece saatlerinde çalındı. Durumu fark eden personel hemen polisi aradı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kamera kayıtlarında şahsın 28 yaşında Çağlar K. olduğu tespit etti. Kimliği belirlenen hırsız kısa sürede yakalandı. Çağlar K. çaldığı tren raylarını kime sattığını belirterek, satılan yerden raylar muhafaza altına alındı. Emniyetin yapmış olduğu incelemeler neticesinde çalıntı mal satın alan şahsa da işlem yapıldı. Yakalanan Çağlar K. gözaltına alınarak sorgusu devam ediyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Çaycuma İlçesi, Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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