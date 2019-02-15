Tcdd Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Arıkan Vekalet Edecek
1 saat önce
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği bildirildi.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği bildirildi.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, Genel Müdür Veysi Kurt'un başka bir göreve atanması dolayısıyla boşalan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA
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