Son Dakika Haberleri: Tcdd Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Arıkan Vekalet Edecek

Tcdd Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Arıkan Vekalet Edecek

1 saat önce

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği bildirildi.

Tcdd Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Arıkan Vekalet Edecek, System.String[]
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, Genel Müdür Veysi Kurt'un başka bir göreve atanması dolayısıyla boşalan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA

CEO, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcdd Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Arıkan Vekalet Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]