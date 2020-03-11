TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici... - Son Dakika

TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici...

6 saat önce

TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici..., System.String[]

TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul- Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu. - ANKARA

İstanbul, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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