TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici... - Son Dakika

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TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici...
6 saat önce
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul- Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu. - ANKARA
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