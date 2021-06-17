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TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İSDEMİR'i ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İSDEMİR'i ziyaretinde konuştu Açıklaması

17.06.2021 18:59
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İSDEMİR'i ziyaretinde konuştu Açıklaması, System.String[]

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan, geçen yıl Türkiye genelinde 7,2 milyon ton demir cevheri taşımasını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan, geçen yıl Türkiye genelinde 7,2 milyon ton demir cevheri taşımasını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pezük, Hatay'daki İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR) Fabrikasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, İSDEMİR'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İSDEMİR ile TCDD'nin 50 yıldır süregelen iş birliğinin bulunduğunu hatırlatan Pezük, bunun da ülke sanayisi ve ihracatına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Maden sahasından doğrudan yüklenen cevheri fabrikanın merkezine, burada üretilen mamul ve yarı mamul demir çelik ürünlerini de birçok noktaya ulaştırırken ulaşım maliyetleri ve zamandan tasarruf sağlayarak sanayiye destek olduklarını vurgulayan Pezük, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demir yolunun sağladığı ekonomik ve güvenli lojistik hizmeti ile hem sanayicimiz hem de ülkemiz kazançlı çıkmaktadır. İskenderun Demir Çelik Fabrikasının ihtiyacı olan ve yurt içinden temin ettiği demir cevherinin neredeyse tamamı demir yoluyla taşınmaktadır. Malatya Hekimhan, Demirdağ, Divriği, Çetinkaya, Yeşilhisar, Suveren, Kemaliye Çaltı gibi cevher üretim sahalarından yıllık yaklaşık 3 milyon ton demir cevheri TCDD Taşımacılık AŞ tarafından İSDEMİR iltisak hattına ulaştırılmaktadır. İSDEMİR'de üretilen demir çelik ürünleri yurt içinde birçok noktaya yine demir yoluyla taşınmaktadır."

Salgın koşullarında ticaretin devamlılığı sağlandı

Birçok sanayi kuruluşunun ham madde ihtiyaçları ve üretimlerinin iltisak hatları vasıtasıyla doğrudan ulaştırıldığını aktaran Pezük, bu hatlardan taşınan yük miktarının da her geçen gün arttığını vurguladı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak pandemi koşullarında ticaretin devamlılığını sağlamaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Pezük, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, 2020 yılında Türkiye genelinde 7,2 milyon ton demir cevheri taşımasını başarıyla gerçekleştirdik. Demir çelik fabrikalarımızın üretimi olan 810 bin ton demir çelik ürününü yurt içi ve yurt dışına ulaştırdık. Bu yılın ilk altı ayında geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3,8 milyon ton demir cevheri taşıması gerçekleştirdik. Yine bu dönemde yüzde 54 artışla 615 bin ton demir çelik ürünü taşıdık. 2020 yılında toplam 29,9 milyon ton yükü ulaştırırken tüm zamanların taşıma rekorlarını kırdık. 2021 yılının ilk beş ayında taşımalarımız giderek artmaktadır. Ana demir yolu ağı ile sanayimizi kavuşturan ve yükleri fabrikalarımızın, üretim merkezlerimizin kapısına kadar ulaştıran iltisak hatlarından 2020 yılında 11,9 milyon ton yük taşıması gerçekleştirdik. Böylece, bu taşımalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı iltisak hatlarından yapılmış oldu."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde demir yolu sektörüne yapılan yatırım payının giderek arttığının altını çizen Pezük, bu yatırımlar içinde özellikle iltisak hatlarının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Pezük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 21. yüzyılın ulaşım sistemi olarak görülen demir yolu ulaşımının, ülkenin stratejik potansiyelini harekete geçirdiğini kaydetti.

İSDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sabri Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, ziyaret anısına Pezük'e plaket verdi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İSDEMİR'i ziyaretinde konuştu Açıklaması
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İSDEMİR'i ziyaretinde konuştu Açıklaması
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İSDEMİR'i ziyaretinde konuştu Açıklaması
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İSDEMİR'i ziyaretinde konuştu Açıklaması

Demir Çelik, İskenderun, Türkiye, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İSDEMİR'i ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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