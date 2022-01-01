TCDD Taşımacılık'tan Marmaray ücretlendirmesi hakkında açıklama - Son Dakika

TCDD Taşımacılık, Marmaray'da uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifesi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray'da 1 Ocak 2022 tarihiyle zamlı tarife uygulanmaya başlandı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına %15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen %36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına %36'lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.