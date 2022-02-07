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TCDD: "Testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir" - Son Dakika

TCDD: "Testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir"

07.02.2022 15:44
TCDD: "Testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir"

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan tren kazası hakkında TCDD tarafından yapılan açıklamada, "Kaza sonrasında Savcılık tarafından yapılan testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan tren kazası hakkında TCDD tarafından yapılan açıklamada, "Kaza sonrasında Savcılık tarafından yapılan testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Polatlı'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) konuya ilişkin açıklama yayımladı.

TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 11.00 sıralarında Hasanbey'den Temelli'ye giden yük treni Polatlı-İğciler arasında km.478+105'de sesli, ışıklı ikaz sistemleri aktif olan ve kapalı halde bulunan kontrollü hemzemin geçitten geçmeye çalışan 06 DE 6011 nolu plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonrasında Savcılık tarafından yapılan testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan 1 kişi vefat etmiş, 1 kişi de yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA

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Tren Kazası, Polatlı, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TCDD: 'Testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCDD: "Testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir" - Son Dakika
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