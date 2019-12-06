Son Dakika Haberleri: TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı Dumlupınar'ı ziyaret etti
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TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı Dumlupınar'ı ziyaret etti

6 saat önce

TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı, Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.

TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı Dumlupınar'ı ziyaret etti, System.String[]

TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı, Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.


TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile Dumlupınar Tren İstasyon Şefliği'nde bir araya geldi.


Dumlupınar ilçesinin genel tarihi ve Dumlupınar İstasyon Şefliği hakkında bilgi aktaran Kaymakam Abbasoğlu ziyaretinden dolayı Daire Başkanı Özcan'a ve beraberindekilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
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