TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı Dumlupınar'ı ziyaret etti

TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı, Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.



TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile Dumlupınar Tren İstasyon Şefliği'nde bir araya geldi.



Dumlupınar ilçesinin genel tarihi ve Dumlupınar İstasyon Şefliği hakkında bilgi aktaran Kaymakam Abbasoğlu ziyaretinden dolayı Daire Başkanı Özcan'a ve beraberindekilere teşekkür etti. - KÜTAHYA