Son Dakika Haberleri: Tcdd'ye 356 İşçi Alınacak

Tcdd'ye 356 İşçi Alınacak

37 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, toplam 356 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Tcdd'ye 356 İşçi Alınacak, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, toplam 356 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi istihdam edilecek.

Bu kapsamda, 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak.

Kurumun iş gücü talepleri, 9-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanacak. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek.

Söz konusu işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:43 Kaynak: AA

Türkiye, İşçi, Ekonomi
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