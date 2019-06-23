TCDD'ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı
45 dakika önce
Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait 19 tren vagonundan değeri 700 bin lira olan mekanik parça çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
'de Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait 19 tren vagonundan değeri 700 bin lira olan mekanik parça çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Karagözler Mahallesi'nde park halindeki bulunan bir trenin 19 vagonundan mekanik parçaların sökülerek çalınması sebebiyle çalışma başlattı. Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan O.Ö. ile B.S., jandarmadaki yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hurdacıya satıldığı belirlenen parçaların TCDD yetkililerine geri teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı
50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu!
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir
Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir