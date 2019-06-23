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TCDD'ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı

45 dakika önce

Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait 19 tren vagonundan değeri 700 bin lira olan mekanik parça çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

TCDD'ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait 19 tren vagonundan değeri 700 bin lira olan mekanik parça çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karagözler Mahallesi'nde park halindeki bulunan bir trenin 19 vagonundan mekanik parçaların sökülerek çalınması sebebiyle çalışma başlattı. Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan O.Ö. ile B.S., jandarmadaki yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hurdacıya satıldığı belirlenen parçaların TCDD yetkililerine geri teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Jandarma, Türkiye, Eskişehir, 3. Sayfa
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