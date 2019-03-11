Son Dakika Haberleri: Tcdd'ye Ait Boru ve Demirleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Tcdd'ye Ait Boru ve Demirleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TCDD'ye ait boru ve demirleri çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tcdd'ye Ait Boru ve Demirleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TCDD'ye ait boru ve demirleri çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Örencik Mahallesi Pancarlı mevkiinde Devlet Demir Yolları'na ait tren raylarının üzerinde bulunan boru ve demirlerin çalındığı ihbarına üzerine jandarma harekete geçti. Ekipler demirleri çalanların içinde bulunduğu 02 AU 134 plakalı otomobili Gölbaşı- Nurhak karayolu üzerinde durdurdu. Tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan incelemede 22 kilo kablo, 74 kilo alüminyum içi boş boru, tren raylarına ait 33 kilo demir hurda ile suç aletleri ele geçirildi. Çalınan malzemelere el koyan jandarma, şüpheli Ü.K. ve C.A.'yı gözaltına alarak karakola götürdü. Karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:40 Kaynak: DHA

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