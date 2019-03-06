Son Dakika Haberleri: Tcdd'ye Ait Rayları Çalan Zanlı Serbest Bırakıldı

Tcdd'ye Ait Rayları Çalan Zanlı Serbest Bırakıldı

2 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Devlet Demir Yollarının raylarını çalan zanlı serbest bırakıldı.

Tcdd'ye Ait Rayları Çalan Zanlı Serbest Bırakıldı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Devlet Demir Yollarının raylarını çalan zanlı serbest bırakıldı.

Çaycuma Ilçesi İstasyon mevki'inde TCDD'ye ait lojmanın bahçesinde bulunan rayların çalındığını Çaycuma Gar Müdürü Veysel Ç. polisi arayarak şikayette bulunmuştu. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu olayın faili 28 yaşındaki Çağlar K. olduğu tespit edilmiş, çaldığı malzemeleri sattığı şahıs Kenan K.(31)' e çalıntı mal satın almaktan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan Çağlar K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

Çaycuma İlçesi, Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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