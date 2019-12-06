Son Dakika Haberleri: TCF Başkanının ismi bir cadde ve sokağa verilecek
Son Dakika Güncel TCF Başkanının ismi bir cadde ve sokağa verilecek - Son Dakika

TCF Başkanının ismi bir cadde ve sokağa verilecek

6 saat önce

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Bolu Belediyesi tarafından alınan, isminin bir cadde ve sokağa verilmesi kararının gurur verici olduğunu söyledi.

TCF Başkanının ismi bir cadde ve sokağa verilecek, System.String[]

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Bolu Belediyesi tarafından alınan, isminin bir cadde ve sokağa verilmesi kararının gurur verici olduğunu söyledi.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Belediyesi Meclisi'nde dün akşam yapılan toplantıda isminin kentteki bir cadde ve sokağa verilmesi önerisinin oy birliği ile kabul edildiğini belirtti.

Kararı dün akşam öğrendiğini aktaran Çelen, "Teklif meclis üyelerinin oy birliği ile geçmiş. Gerçekten benim ve ailem için çok onur ve gurur verici bir durum. Çok mutlu oldum." dedi.

Çelen, Bolu doğumlu olduğunu ve çok uzun yıllar burada sporculuk yaptıktan sonra öğretmenlik ve kurum müdürlüğü görevlerini yürüttüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şampiyonluklarım da ortada. Bu süreçte Bolu'ya hizmetlerim hep sürdü. İsmimin yaşarken bir cadde ve sokağa verilmesini görmek gerçekten mutluluk verici. Biliyorsunuz şehir merkezindeki İzzet Baysal Caddesi'nden cimnastik salonuna kadarki cadde rahmetli arkadaşım ve ağabeyim Murat Canbaş'ın adını taşıyor. Şimdi benzer bir şeyin benim hakkımda düşünülmesi çok memnuniyet verici."

İsminin verileceği cadde ve sokağın meclis komisyonunda belirleneceğini ifade eden Çelen, başta Cumhur Bandakçıoğlu olmak üzere meclisteki tüm üyelere teşekkür etti.

Çelen, çok mutlu olduğunu ve kendisine yüklenen bu sorumluluğu bundan sonraki süreçte de Bolu insanlarına hizmet ederek sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Suat Çelen, Türkiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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