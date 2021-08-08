TCF Parkur Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından ilk kez yapılan Parkur Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve ilk kez düzenlenen "TCF Parkur Türkiye Şampiyonası" 55 sporcunun katılımıyla Mersin'in ev sahipliğinde başladı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Cimnastik Salonu'nda hız ve serbest parkur dallarında kadın-erkek gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyona sonunda belirlenecek olan sporcular 9-12 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek olan "Parkur Dünya Şampiyonası'nda" Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecekler.

Bugün yapılan hız parkuru yarışmaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, TCF Genel Sekreteri Recep Şahin, parkur teknik kurul üyeleri Hakan Akdoğan ve Ömer Günyaz tarafından verildi.

TCF Parkur Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak olan serbest parkur yarışmalarının ardından sona erecek. - MERSİN