TCG Alemdar dosta güven düşmana korku salıyor

18 ülkenin katıldığı Kurtaran-2019 Tatbikatında görev alan Akdeniz'in tek dünyanın ise sayılı askeri platformlarından birisi olan milli denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar üstün özellikleriyle göz kamaştırıyor.

18 ülkenin katıldığı Kurtaran-2019 Tatbikatında görev alan Akdeniz'in tek dünyanın ise sayılı askeri platformlarından birisi olan milli denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar üstün özellikleriyle göz kamaştırıyor.



Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve Kuzen Deniz Saha Komutanlığı yönetimi ve kontrolünde bu yıl üçüncüsü icra edilen Kurtaran-2019 Tatbikatı, Marmaris'in Aksaz açıklarında devam ediliyor. 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan 35 gözlemcinin katıldığı tatbikatta görev alan denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar, son teknolojiyle dolatılmış üstün özellikleriyle dosta güven düşmana korku salıyor. Akdeniz'de tek ve dünyadaki sayılı askeri platformlardan birisi olan Alemdar, denizaltı kurtarma sahasında yeni nesil ilk konsept kurtarma gemisi olarak Türkiye'nin göğsünü kabartıyor.



Tatbikatta savunma sanayideki Türk mühendis ve işçiler tarafından inşa edilen ve 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın üstün özellikleri hakkında bilgi veren Kurtarma ve Sualtı Komutanı Albay Niyazi Uğu, "Denizaltı kurtarma gemisi Alemdar, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tamamen yerli ve milli imkanlar kullanılarak ülkemizde inşa edilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 28 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ana fonksiyonu denizaltıdan personel kurtarma olan TCG Alemdar, günümüzün dünyada söz sahibi en üst su altı ve su üstü teknolojik sistem ve cihazlarıyla donatılmış, Akdeniz'de tek ve dünyadaki sayılı askeri platformlardan birisidir. Alemdar, bu şekliyle denizaltı kurtarma sahasında yeni nesil ilk konsept kurtarma gemisidir" dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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