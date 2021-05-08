TCG Alemdar'ın Şile'deki dalış eğitimlerinde Alman denizaltısına ait top bulundu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisince Ağva- Şile açıklarında yapılan dalış eğitimlerinde, Alman denizaltısına ait Krupp marka top bulunduğunu bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi tarafından Kurtarma Özel Harekat Eğitimleri kapsamında 3-6 Mayıs tarihlerinde Ağva-Şile açıklarında "Satıhtan İkmalli Dalış Eğitimleri"nin icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğitimler sırasında 2019 yılında TCG AKIN tarafından keşfi yapılan Alman denizaltısı U-23'e ait '20 mm Krupp marka top' dipte tespit edilerek su yüzüne çıkartıldı ve konservasyon amacıyla İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığına teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, Alman denizaltısına ait topun fotoğraflarına da yer verildi.