TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır - Son Dakika
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TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır

07.06.2022 14:10

TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır 2022 sonunda envantere girmesi beklenen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırılacak zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA, Efes-2022 tatbikatı bünyesinde oluşturulan Savunma Sanayii Sergisinde yerini aldı.

TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır

İZMİR - 2022 sonunda envantere girmesi beklenen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırılacak zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA, Efes-2022 tatbikatı bünyesinde oluşturulan Savunma Sanayii Sergisinde yerini aldı.

Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı bünyesinde oluşturulan Savunma Sanayii Sergisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni envantere alacağı sistemlere de ev sahipliği yapıyor. 2022 sonunda envantere girmesi beklenen, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da konuşlanacak zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA da sergide boy gösterdi.

Envantere girdiğinde deniz piyadelerinin en büyük yardımcılarından olacak ZAHA, güçlü görüntüsüyle dikkat çekerken, üstün hareket ve ateş gücü kabiliyetleriyle de ABD ve Çin'deki muadillerine üstünlük sağlıyor.

ZAHA'nın Savunma Sanayii Başkanlığı'nın zırhlı hafif amfibi hücum aracı projesi çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirildiğini açıklayan firma yetkilisi Cem Altınışık, "Bu araçlar deniz piyadeleri tarafından kullanılacak. ZAHA, TCG Anadolu gemisinde konuşlandırılacak. Envantere girince amfibi tugayı tarafından kullanılacak. Deniz piyadelerinin çok önemli bir unsuru haline gelecek. ABD'de ve Çin'de muadilleri var fakat onlarla kıyaslandığında ZAHA, çok daha üstün hareket beka kabiliyeti ve ateş gücüne sahip" diye konuştu.

Amazon otonom oldu

Daha önce insansız modeli üretilen Amazon çok amaçlı zırhlı araç ise tamamen insansız ve otonom modeliyle görücüye çıktı. Özellikle sınır bölgelerinde ve meskun mahal çatışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan otonom Amazon'un önümüzdeki yıllarda envantere girmesi bekleniyor.

Otonom Amazon'a, riskli bölgelerde konvoy güvenliğini sağlamak amacıyla silahlı drone da entegre edilebiliyor. Otomatik iniş kalkış özelliğine sahip silahlı drone Songar, otonom Amazon ile birlikte insana gerek kalmadan bir konvoyun güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşıyor.

Songar, 3 ülkeye ihraç ediliyor

Silahlı drone Songar'a farklı faydalı yükler eklediklerini ifade eden firmanın genel müdürü Barış Düzgün, "Songar'a 40 mm bomba atar, togan mühimmatı, sis havanı ve roket ekledik. Bu silahlı dronelar ordumuzun envanterinde kullanılıyor. Ek olarak 3 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bir yere hızlı müdahale etmek veya baskılamak, herhangi bir terörist unsurun kalekola yaklaşmasını engellemek amacıyla kullanılabiliyor" dedi.

TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır
TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır
TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır
TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır

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Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı hazır - Son Dakika

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