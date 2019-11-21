TCG Anadolu savaş gemisi 2020'de teslim edilecek

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun 2020 sonunda Deniz Kuvvetleri'ne teslim edileceğini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Demir, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da incelemede bulundu. Demir, geminin Deniz Kuvvetleri'nin sahip olacağı en büyük gemi olacağını ve Türkiye'nin gurur kaynağı olacağını belirterek, "Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık 1 yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye de dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

ASGARİ BİR TABUR BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin inşaatına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesinde devam ediliyor. TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

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Selen YALAZ/ANKARA, -